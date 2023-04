"Omicidio colposo". Morte di Maradona, colpo di scena: otto rinviati a giudizio (Di martedì 18 aprile 2023) La giustizia argentina ha confermato il processo per gli otto operatori sanitari accusati della Morte di Diego Maradona avvenuta il 25 novembre 2020. Lo ha riferito una fonte giudiziaria. Il neurochirurgo Leopoldo Luque, la psichiatra Agustina Cosachov e gli altri sei imputati saranno processati per il reato di «Omicidio colposo semplice», con dolo eventuale. Le difese avevano presentato ricorso in appello per cercare un'accusa più leggera, ma la Camera d'appello ha confermato la classificazione del reato che prevede pene comprese tra gli 8 e i 25 anni di reclusione. Il giudice, Orlando Dìaz, ha accolto la relazione del pubblico ministero secondo cui il lavoro dell'èquipe medica che ha curato Maradona è stato «sconsiderato» e «carente». Il magistrato ha anche messo in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) La giustizia argentina ha confermato il processo per glioperatori sanitari accusati delladi Diegoavvenuta il 25 novembre 2020. Lo ha riferito una fonte giudiziaria. Il neurochirurgo Leopoldo Luque, la psichiatra Agustina Cosachov e gli altri sei imputati saranno processati per il reato di «semplice», con dolo eventuale. Le difese avevano presentato ricorso in appello per cercare un'accusa più leggera, ma la Camera d'appello ha confermato la classificazione del reato che prevede pene comprese tra gli 8 e i 25 anni di reclusione. Il giudice, Orlando Dìaz, ha accolto la relazione del pubblico ministero secondo cui il lavoro dell'èquipe medica che ha curatoè stato «sconsiderato» e «carente». Il magistrato ha anche messo in ...

