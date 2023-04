Olimpiadi 2026, Lombardia e Veneto si tengono tutto: bocciato il pattinaggio a Torino, si farà una pista a Milano che poi sparirà (Di martedì 18 aprile 2023) Il Mi-To-Co – la creatura mitologica dell’Olimpiadi a tre teste che il Coni di Giovanni Malagò aveva partorito nel lontano 2018 per strappare il sì del governo alla candidatura – alla fine resterà tale: Torino non rientrerà fuori tempo massimo nel progetto olimpico, nonostante l’Oval pronto ad ospitare le gare di pattinaggio e la sponsorizzazione del ministro Matteo Salvini. Il pattinaggio di velocità rimane a Milano, alla Fiera di Rho per la precisione. Lombardia e Veneto si tengono tutti i Giochi. Faticosamente, in ritardo disperante sulla tabella di marcia, vanno a posto gli ultimi tasselli dei Giochi invernali 2026. Si riempie finalmente la voragine più clamorosa, quella che si era aperta a gennaio quando il Comitato organizzatore, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Il Mi-To-Co – la creatura mitologica dell’a tre teste che il Coni di Giovanni Malagò aveva partorito nel lontano 2018 per strappare il sì del governo alla candidatura – alla fine resterà tale:non rientrerà fuori tempo massimo nel progetto olimpico, nonostante l’Oval pronto ad ospitare le gare die la sponsorizzazione del ministro Matteo Salvini. Ildi velocità rimane a, alla Fiera di Rho per la precisione.situtti i Giochi. Faticosamente, in ritardo disperante sulla tabella di marcia, vanno a posto gli ultimi tasselli dei Giochi invernali. Si riempie finalmente la voragine più clamorosa, quella che si era aperta a gennaio quando il Comitato organizzatore, ...

