Ok, adesso c'è un farmaco per la cura anti grasso. Ma magri è sempre meglio? (Di martedì 18 aprile 2023) La semaglutidine, principio attivo di un antidiabetico usato come dimagrante, è una profezia che si avvera: per la prima volta nella storia dell'umanità un corpo snello pare alla portata di tutti. Ma il tema è delicato: le persone sovrappeso sono necessariamente malate? L'obesità va eradicata come fosse la polio o la malaria?

