Oggi 18 aprile: San Galdino. Il vescovo che si è speso fino all'ultimo contro un grave pericolo (Di martedì 18 aprile 2023) Primo vescovo di Milano a essere insignito della porpora cardinalizia, San Galdino fu un gigante della carità e della verità. Con lo stesso zelo aiuterà infatti i poveri e predicherà contro la pericolosa eresia catara che allora serpeggiava in Lombardia. San Galdino proviene da una famiglia di valvassori, i Della Sala. Nasce a Milano, nella L'articolo proviene da La Luce di Maria.

