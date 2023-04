Nuovo sfogo di Bugo contro Morgan: “Un gioco vigliacco” (Di martedì 18 aprile 2023) Il Nuovo sfogo di Bugo contro Morgan dimostra che il cantautore è ormai un fiume in piena contro l’ex amico e collega Marco Castoldi. Dopo aver rotto il silenzio con quel primo video postato nelle storie Instagram, Bugatti è senza freni. Come breve recap, ricordiamo che Morgan aveva risposto a Bugo sulle pagine di Rolling Stone, un atteggiamento che Bugo non aveva tollerato e per questo motivo aveva replicato con un altro video. I conti dopo quell’incidente al Festival di Sanremo 2020 non sono mai stati chiusi, e probabilmente le polemiche non avranno mai fine. Entrambi rivendicano il proprio ruolo nella kermesse, accusandosi a vicenda per quanto è successo. Se da una parte Morgan ha sempre accusato ... Leggi su optimagazine (Di martedì 18 aprile 2023) Ildidimostra che il cantautore è ormai un fiume in pienal’ex amico e collega Marco Castoldi. Dopo aver rotto il silenzio con quel primo video postato nelle storie Instagram, Bugatti è senza freni. Come breve recap, ricordiamo cheaveva risposto asulle pagine di Rolling Stone, un atteggiamento chenon aveva tollerato e per questo motivo aveva replicato con un altro video. I conti dopo quell’incidente al Festival di Sanremo 2020 non sono mai stati chiusi, e probabilmente le polemiche non avranno mai fine. Entrambi rivendicano il proprio ruolo nella kermesse, accusandosi a vicenda per quanto è successo. Se da una parteha sempre accusato ...

