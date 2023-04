Nuovo blitz di Ultima Generazione a Roma | attivisti si sdraiano sulle strisce di Ponte Milvio | traffico paralizzato | 10 identificati

(Di martedì 18 aprile 2023) "Non paghiamo il fossile", recitava lo striscione esibito dai manifestanti, che hanno approfittato della visita adella delegazione del Bureau international des expositions (Bie) incaricata di valutare la candidatura della città a Expo 2030 per far sentire la propria voce

Nuovo blitz di Ultima Generazione a Roma, attivisti si sdraiano sulle strisce di Ponte Milvio: traffico paral… Repubblica Roma

La repubblica inconsapevole, cioè la cosiddetta società civile e quella politica e quella istituzionale e quelle di categorie e lobby unite nel non sapere, non voler sapere e comunque, qualora si dove ..."Non paghiamo il fossile", recitava lo striscione esibito dai manifestanti, che hanno approfittato della visita a Roma della delegazione del ...