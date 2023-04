Nuovo amore per la vincitrice del Gf Vip: nessuno se lo sarebbe aspettato (Di martedì 18 aprile 2023) Arriva il Nuovo amore per la vincitrice del Grande Fratello Vip? nessuno se lo sarebbe aspettato, ecco cosa è successo sui social. Puntata dopo puntata, a distanza di praticamente sette mesi dal suo inizio, anche questo Grande Fratello Vip 7 si è concluso. L’edizione è stata piuttosto “movimentata” e, tra squalifiche e discussioni in casa, più volte Signorini è dovuto intervenire per richiamare all’ordine i suoi concorrenti. Novità in vista per la vincitrice del Grande Fratello Vip (credits: Screenshot Instagram) – grantennistoscana.itAlla fine, comunque, il conduttore è riuscito a portare a termine anche quest’edizione e ora può godersi del meritato riposo: tra qualche mese, comunque, ricomincerà ad attivarsi per cercare i migliori “vipponi” per la prossima edizione ... Leggi su grantennistoscana (Di martedì 18 aprile 2023) Arriva ilper ladel Grande Fratello Vip?se lo, ecco cosa è successo sui social. Puntata dopo puntata, a distanza di praticamente sette mesi dal suo inizio, anche questo Grande Fratello Vip 7 si è concluso. L’edizione è stata piuttosto “movimentata” e, tra squalifiche e discussioni in casa, più volte Signorini è dovuto intervenire per richiamare all’ordine i suoi concorrenti. Novità in vista per ladel Grande Fratello Vip (credits: Screenshot Instagram) – grantennistoscana.itAlla fine, comunque, il conduttore è riuscito a portare a termine anche quest’edizione e ora può godersi del meritato riposo: tra qualche mese, comunque, ricomincerà ad attivarsi per cercare i migliori “vipponi” per la prossima edizione ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cimabue1809 : Poteva finire con un nuovo amore?? Ma certo che no!! #PrimoAppuntamento non ci delude MAI. - Muhamma62720916 : @Giovanna7514 aspettare un nuovo amore è molto bello.??? - AlmaTrash : @lapinessafrancy @Investigsocial Madonna sto buffone di nuovo, per carità di Dio!!! Si sono lasciati per un motivo… - nonnaangela60 : RT @Mapi43395711: @RVecchioni Il dolore più grande della vita la morte di un figlio, un distacco feroce che solo questo amore unico lo fa s… - AnnamariaTanga2 : Questo piccolo scricciolo che ha già capito che la Mamma dovrà partire di nuovo. Un cane che in fondo per quanto po… -