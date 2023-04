Nuovi importi assegno unico 2023: controlla l’ISEE, se hai questo importo ecco quanto ti spetta (Di martedì 18 aprile 2023) Cambia qualcosa sull’assegno unico dopo le modifiche della legge di bilancio. A pesare anche la rivalutazione Istat. Cosa devono aspettarsi dunque le tantissime famiglie italiane che contano su questo sussidio? Scopriamo insieme tutti i dettagli e le cifre. E’ online la circolare dell’Inps con la quale vengono fornite delucidazioni sull’assegno unico, il sostegno economico concesso alle famiglie per ogni figlio a carico che non abbia ancora compiuto 21 anni. assegno unico, cosa serve sapere dopo le indicazioni dell’Inps (AnsaFoto)- ilovetrading.itA cambiare le carte in tavolo recentemente è stata la Legge di Bilancio, approvata il 29 dicembre 2022 con la legge numero 197. Ad intervenire recentemente è la circolare 41 del 7 aprile, pochi giorni fa. E’ ... Leggi su ilovetrading (Di martedì 18 aprile 2023) Cambia qualcosa sull’dopo le modifiche della legge di bilancio. A pesare anche la rivalutazione Istat. Cosa devono arsi dunque le tantissime famiglie italiane che contano susussidio? Scopriamo insieme tutti i dettagli e le cifre. E’ online la circolare dell’Inps con la quale vengono fornite delucidazioni sull’, il sostegno economico concesso alle famiglie per ogni figlio a carico che non abbia ancora compiuto 21 anni., cosa serve sapere dopo le indicazioni dell’Inps (AnsaFoto)- ilovetrading.itA cambiare le carte in tavolo recentemente è stata la Legge di Bilancio, approvata il 29 dicembre 2022 con la legge numero 197. Ad intervenire recentemente è la circolare 41 del 7 aprile, pochi giorni fa. E’ ...

