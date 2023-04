Nuova linea editoriale per L’Isola dei Famosi: Vladimir Luxuria dice la sua e svela che compito avrà quest’anno (Di martedì 18 aprile 2023) La Nuova linea editoriale che il Grande Fratello Vip ha dovuto seguire nel corso del suo ultimo mese di programmazione è stata imposta anche a L’Isola dei Famosi che, come detto da Vladimir Luxuria, parte avvantaggiata. Questo perché non esiste la diretta 24 ore su 24. “Noi partiamo avvantaggiati perchè non siamo in diretta 24 ore al giorno, quindi se ci saranno cose orrende preferiamo non mandarle in onda”. – Ha dichiarato Vladimir Luxuria a SuperGuidaTv in merito proprio alla Nuova linea editoriale – “Credo che quest’anno ci sarà una maggiore attenzione, senza perdere però la veridicità del programma. Credo che il compito di noi opinionisti è anche ... Leggi su biccy (Di martedì 18 aprile 2023) Lache il Grande Fratello Vip ha dovuto seguire nel corso del suo ultimo mese di programmazione è stata imposta anche adeiche, come detto da, parte avvantaggiata. Questo perché non esiste la diretta 24 ore su 24. “Noi partiamo avvantaggiati perchè non siamo in diretta 24 ore al giorno, quindi se ci saranno cose orrende preferiamo non mandarle in onda”. – Ha dichiaratoa SuperGuidaTv in merito proprio alla– “Credo checi sarà una maggiore attenzione, senza perdere però la veridicità del programma. Credo che ildi noi opinionisti è anche ...

