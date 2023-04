Nuoto | tutti i qualificati dell’Italia per i Mondiali e chi dovrà passare dal Settecolli

(Di martedì 18 aprile 2023) La fine del percorso. Sono terminati ieri nello Stadio deldi Riccione i Campionati italiani primaverili. Buone indicazioni sono arrivate dalla vasca, in una competizione funzionale per l’assegnazione dei titoli nazionali e soprattutto per definire una prima importante selezione della formazione che prenderà parte aidi Fukuoka (Giappone), dal 23 al 30 luglio. Una sede che riporta alla mente i ricordi della rassegna iridata del 2001, quando Massimiliano Rosolino e Alessio Boggiatto furono i re dei misti, vincendo rispettivamente 200 e 400 metri, e in cui la leggenda di Michael Phelps ebbe inizio, con l’oro dei 200 delfino, condito ovviamente dal primato del mondo. Di acqua ne è passata sotto i ponti, è il caso di dirlo, e la Nazionale italiana guidata dal Direttore Tecnico, Cesare Butini, vuol dare seguito ai grandi riscontri delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #BenedettaPilato Nuoto, Benedetta Pilato: “Il pass sui 50 rana è quello che volevo a tutti i co… - OA_Sport : #Nuoto, Benedetta #Pilato: “Il pass sui 50 rana è quello che volevo a tutti i costi, ora vediamo al Sette Colli…” - - iamGM8 : immaginate un giorno di settembre una pazza che decide di fare un gruppo con altre pazze per commentare il nuoto, c… - Swim4life_it : La bacolese del Nuoto Napoli emozionata, “Sognavo questo titolo, non ci credo ancora, lo dedico alla mia famiglia,… - Michell90134611 : @LorenzoGuerini5 Adesso comincio a camminare tutti i giorni anche se non mi piace oltre al nuoto. Grazie -

A loro e ai volontari dell'associazione vanno i complimenti da parte di tutta l'... oltre alla pallavolo, permette di svolgere anche altre discipline tra cuiin acque aperte, ballo, ...Il quinto tempo mondiale stabilito oggi pone una delle miniere d'oro deldi casa nostra per ... Dovremo lavorare, è importante provare per capire come posso stare; ci conosciamobene, ...IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TVI RISULTATI QUALIFICAZIONI PARIGI 2024,: COME FUNZIONANO Niente pass - per ora - anche per Gregorio Paltrinieri, che vince i 1500 in 14'49 02. Una ...

Nuoto, tutti i qualificati dell'Italia per i Mondiali e chi dovrà passare dal Settecolli OA Sport

La fine del percorso. Sono terminati ieri nello Stadio del Nuoto di Riccione i Campionati italiani primaverili. Buone indicazioni sono arrivate dalla vasca, in una competizione funzionale per l’assegn ...Nicolò Martinenghi conclude i suoi Assoluti primaverili 2023 di Riccione con un titolo nei 50 rana e con la consapevolezza che si tratti solamente di una tappa in vista dell’obiettivo più importante, ...