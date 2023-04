Nuoto | Simona Quadarella | “Ottime risposte da 200 e 400 | un buon segnale anche per 800 e 1 500”

Leggi su oasport

(Di martedì 18 aprile 2023)lascia Riccione, e gli Assoluti primaverili 2023, conin vista del percorso di avvicinamento ai Mondiali di Fukuoka che si disputeranno dal 23 al 30 luglio prossimi. La nuotatrice romana ha davvero messo in mostra qualcosa di eccezionale. Quattro trionfi nei 200, 400, 800 e 1500 stile libero, con la qualificazione per le kermesse nipponica nelle tre distanze più lunghe. Al termine delle sue fatiche nella piscina romagnola,ha fatto un bilancio dei suoi Assoluti ai microfoni di OA Sport: “Davvero un bell’Assoluto non c’è che dire. Ritorno a casa contenta e carica per ricominciare a lavorare. Il risultato sui 400? Per la prima volta stacco il pass, questo è sicuramente un ottimo riscontro. Se li faròai Mondiali? ...