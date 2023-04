Nuoto | Nicolò Martinenghi | “Una gara di esperienza | ora tanto lavoro in vista di Mondiali e Olimpiadi”

(Di martedì 18 aprile 2023)conclude i suoi Assoluti primaverili 2023 di Riccione con un titolo nei 50 rana e con la consapevolezza che si tratti solamente di una tappa indell’obiettivo più importante, ledi Parigi 2024. Nellatricolore il suo tempo non è stato eccezionale, come era preventivato e preventivabile, mancando di pochi centesimi il limite per idi Fukuoka, ma il fuoriclasse nativo di Varese vede assolutamente il bicchiere mezzo pieno. Il suo commento ai microfoni di OA Sport: “Laè venuta così, diciamo, nel senso giusto. Avevo dichiarato che l’unica carta che mi potevo giocare era l’. Ho fatto una bella prova il tempo è un po’ lontano dal mio personale però sono contento. Peccato non essermi qualificato, ...

Termina dopo giorni intensi di gara il programma dei Campionati Assoluti Italiani diche si sono svolti a Riccione. Ne esce con buone sensazioni e a mani pieneMartinenghi. Sconfitta dolce nei 100 rana: la vittoria va a Federico Poggio (58"98) ma il 59"06 che porta il ...Martinenghi. Fama Le gare Missione compiuta per Benedetta Pilato: il pass mondiale è preso nei 50 che la videro affermarsi a 14 anni come l'azzurra più precoce e che la vedono dal 2021 anche ...IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI QUALIFICAZIONI PARIGI 2024,: COME ... Non arriva il pass per il Giappone invece perMartinenghi , al quale non basta il 26.90 con ...