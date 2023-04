Nuoto | Margherita Panziera | “Contentissima del pass | quest’anno ho cambiato approccio al lavoro”

Leggi su oasport

(Di martedì 18 aprile 2023)conclude con un sorriso convinto i suoi Assoluti primaverili di Riccione 2023. La ventisettenne nativa di Montebelluna, infatti, dopo mesi complicati ha brillantemente staccato ilnei 200 dorso per i Mondiali di Fukuoka (Giappone) che si disputeranno dal 23 al 30 luglio. Al termine della sua prova, la nostra portacolori ha raccontato le proprie sensazioni ai microfoni di OA Sport: “Sonodi avere centrato la qualificazione nonostante questi mesi non siano stati semplici per quanto riguarda la preparazione che è un po’ mancata. Soddisfatta del tempo che non mi aspettavo di poter fare, evidentemente – sorride – gli ultimi 8 anni di allenamento a tutta hanno pagato i loro frutti. Per la seconda parte di questa stagione spero di ritrovare me stessa”. Una gande prestazione nei 200 ...