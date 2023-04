Nuoto | le speranze di medaglia dell’Italia verso i Mondiali di Fukuoka Ceccon | Martinenghi e le staffette puntano all’oro

Leggi su oasport

(Di martedì 18 aprile 2023) E’ un’Italia che va, quella che lascia Riccione. Non è stato un Assoluto da ricordare per record e prestazioni indimenticabili ma il livello medio si è alzato ulteriormente e che ha “tirato la carretta” negli ultimi due anni ha approfittato di un 2023 meno pressante per allentare un po’ la presa in vista di un 2024 da affrontare a testa bassa. In tutto questo la squadra azzurra ha già qualificato 12 atleti (con 15 pass individuali), più duema, da quello che si è capito, il numero degli azzurri acrescerà e di molto dopo il Sette Colli che certificherà altre qualificazioni. Capire ora quali sono le carte dada giocare sul tavolo giapponese non è semplice ma fare meglio in termini numerici dei nove podi di Budapest non è impossibile, molto più complicato sarà ripetere l’exploit dei cinque ori. LE CERTEZZE. ...