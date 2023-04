Nuoto in acque libere, gli Azzurri convocati per la Coppa Len di Piombino (Di martedì 18 aprile 2023) Il 13 maggio a Piombino si svolgerà la seconda tappa della Coppa Len di fondo sulla 10 chilometri. La prova servirà al coordinatore tecnico Stefano Rubaudo per valutare ampiamente gli Azzurri in previsione delle prove iridate di Fukuoka che si svolgeranno dal 16 al 20 luglio prossimi. Venti gli atleti senior più quattro junior per un totale di ventiquattro Azzurri che daranno spettacolo difronte la spiaggia di piazza Bovio. Nella prima tappa in Israele lo scorso 18 marzo trionfò una super Ginevra Taddeucci – tesserata per Fiamme Oro e CC Napoli e allenata da Giovanni Pistelli, vice campionessa europea in carica. Tra i maschi vittoria del francese Marc Antoine Olivier che beffò in volata in il campione europeo in carica Domenico Acerenza e Marcello Guidi. La superstar sarà l’olimpionico Gregorio Patrinieri che cerca il ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 18 aprile 2023) Il 13 maggio asi svolgerà la seconda tappa dellaLen di fondo sulla 10 chilometri. La prova servirà al coordinatore tecnico Stefano Rubaudo per valutare ampiamente gliin previsione delle prove iridate di Fukuoka che si svolgeranno dal 16 al 20 luglio prossimi. Venti gli atleti senior più quattro junior per un totale di ventiquattroche daranno spettacolo difronte la spiaggia di piazza Bovio. Nella prima tappa in Israele lo scorso 18 marzo trionfò una super Ginevra Taddeucci – tesserata per Fiamme Oro e CC Napoli e allenata da Giovanni Pistelli, vice campionessa europea in carica. Tra i maschi vittoria del francese Marc Antoine Olivier che beffò in volata in il campione europeo in carica Domenico Acerenza e Marcello Guidi. La superstar sarà l’olimpionico Gregorio Patrinieri che cerca il ...

