Nuoto, evitare i costumi di colore blu: l’ appello fa il giro del mondo (Di martedì 18 aprile 2023) Se hai comprato un costume blu per tuo figlio dovrai gettarlo via immediatamente, stai correndo un rischio assurdo! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Avreste mai pensato che il colore del costume da Nuoto dei vostri figli potesse fare la differenza per la loro sicurezza in piscina? L’istruttrice di Nuoto Nikki Scarnati ha lanciato Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 18 aprile 2023) Se hai comprato un costume blu per tuo figlio dovrai gettarlo via immediatamente, stai correndo un rischio assurdo! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Avreste mai pensato che ildel costume dadei vostri figli potesse fare la differenza per la loro sicurezza in piscina? L’istruttrice diNikki Scarnati ha lanciato Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Frederi43632613 : @Lukas__2021 @World24New La gente quando scende in piazza dovrebbe scendere con un buon casco e gli occhialini da n… - CiroNoEuro : RT @agente_zeta: @luddynski Le madri basic non vogliono mocciolo e tosse per continuare ad andare a zumba, a crossfit e mangiare il sushi c… - agente_zeta : @luddynski Le madri basic non vogliono mocciolo e tosse per continuare ad andare a zumba, a crossfit e mangiare il… -