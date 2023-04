Nuoto, Benedetta Pilato: “Il pass sui 50 rana è quello che volevo a tutti i costi, ora vediamo al Sette Colli…” (Di martedì 18 aprile 2023) Benedetta Pilato chiude gli Assoluti primaverili di Riccione 2023 con la consapevolezza di essersi messa il peggio alle spalle. La nuotatrice pugliese, gioco forza, non è ancora al massimo delle sue possibilità, ma sta tornando nella giusta direzione. La diciottenne pugliese ha gareggiato solamente nei 50 rana, evitando i 100, proprio perchè la sua condizione non è al meglio. Al termine delle gare, la nostra portacolori ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di OA Sport: “Oggi pomeriggio (ieri ndr) mi aspettavo di fare di più. Avevo un “one shot”. Alla fine è stato un bello schiaffo morale il tempo di questa mattina. Sapevo di non riuscire a rifarlo però il pass era quello che volevo, a tutti i costi”. Un primo traguardo che potrà permettere a ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023)chiude gli Assoluti primaverili di Riccione 2023 con la consapevolezza di essersi messa il peggio alle spalle. La nuotatrice pugliese, gioco forza, non è ancora al massimo delle sue possibilità, ma sta tornando nella giusta direzione. La diciottenne pugliese ha gareggiato solamente nei 50, evitando i 100, proprio perchè la sua condizione non è al meglio. Al termine delle gare, la nostra portacolori ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di OA Sport: “Oggi pomeriggio (ieri ndr) mi aspettavo di fare di più. Avevo un “one shot”. Alla fine è stato un bello schiaffo morale il tempo di questa mattina. Sapevo di non riuscire a rifarlo però ilerache, a”. Un primo traguardo che potrà permettere a ...

