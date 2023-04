Nove milioni in meno nel 2100: come l’Italia diventerà il Paese più vecchio d’Europa (Di martedì 18 aprile 2023) Roma, 18 apr – l’Italia si avvia a diventare il Paese più vecchio d’Europa. È quanto emerge dai dati Eurostat riportati dall’Ansa. Italia Paese più vecchio d’Europa: i dati Eurostat Manca ancora parecchio all’anno 2100, ma andando avanti di questo passo, per quell’anno, la popolazione italiana si ridurrà di altri 8,8 milioni. Sarebbe il calo più forte tra quelli di tutti e 27 i Paesi dell’Ue. Le proiezioni Eurostat lanciano l’ennesimo segnale fosco sul futuro di un popolo italino che viaggia abbastanza spedito verso l’invecchiamento e l’estinzione.Ovviamente, anche l’età media degli italiani sarà più più elevata della media Ue. O meglio, quasi la più elevata, perché si troverebbe sui 53 anni, al secondo posto dopo i 53,3 dei maltesi. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 18 aprile 2023) Roma, 18 apr –si avvia a diventare ilpiù. È quanto emerge dai dati Eurostat riportati dall’Ansa. Italiapiù: i dati Eurostat Manca ancora parecchio all’anno, ma andando avanti di questo passo, per quell’anno, la popolazione italiana si ridurrà di altri 8,8. Sarebbe il calo più forte tra quelli di tutti e 27 i Paesi dell’Ue. Le proiezioni Eurostat lanciano l’ennesimo segnale fosco sul futuro di un popolo italino che viaggia abbastanza spedito verso l’invecchiamento e l’estinzione.Ovviamente, anche l’età media degli italiani sarà più più elevata della media Ue. O meglio, quasi la più elevata, perché si troverebbe sui 53 anni, al secondo posto dopo i 53,3 dei maltesi. ...

