Notte insonne per il Milan a Napoli? De Maggio svela la verità (Di martedì 18 aprile 2023) La Notte della vigilia di Napoli Milan non è stata semplice per i rossoneri. Già dall’arrivo del pullman nei pressi dell’Hotel Vesuvio i tifosi azzurri hanno preso di mira con cori e insulti i calciatori avversari. Gli sfottò, poi, sono andati avanti per tutta la sera e anche per parte della Notte. Fuochi d’artificio, schiamazzi notturni e cori a cercare di disturbare la nottata della squadra di Stefano Pioli. Se la Notte sarà stata insonne e piena di stanchezza o meno lo dirà il campo questa sera nella sfida tra le due squadre. Tifosi Napoli MilanNotte insonne per il Milan: “Non hanno chiuso occhio” Valter De Maggio, in diretta su Radio Goal, tramsissione in onda su Kiss Kiss ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 18 aprile 2023) Ladella vigilia dinon è stata semplice per i rossoneri. Già dall’arrivo del pullman nei pressi dell’Hotel Vesuvio i tifosi azzurri hanno preso di mira con cori e insulti i calciatori avversari. Gli sfottò, poi, sono andati avanti per tutta la sera e anche per parte della. Fuochi d’artificio, schiamazzi notturni e cori a cercare di disturbare la nottata della squadra di Stefano Pioli. Se lasarà statae piena di stanchezza o meno lo dirà il campo questa sera nella sfida tra le due squadre. Tifosiper il: “Non hanno chiuso occhio” Valter De, in diretta su Radio Goal, tramsissione in onda su Kiss Kiss ...

