Norvegia | Bard Finne come Di Canio | l’avversario si fa male e lui ferma il gioco – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 18 aprile 2023) L’attaccante è lanciato in contropiede verso la porta avversaria da un lancio lungo della difesa, è solo nell’uno contro uno con un difensore quandoarresta la sua corsa per un evidente problema muscolare.non ci pensa su neanche un secondo, arriva sul pallone e si, per poi calciarlo in fallo laterale. Il gesto di fair play, apprezzatissimo dal pubblico sugli spalti che si è alzato in piedi ad applaudire il giocatore, è avvenuto durante la partita tra Brann Bergen e Odds Ballklubb, nella massima serie del campionato norvegese. L’episodio a molti ha ricordato quello di cui fu protagonista Paolo Dinel lontano 16 dicembre 2000 quando, con la maglia del West Ham United, fermò l’azione dibloccando la palla con le mani nell’area di rigore ...