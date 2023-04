"Non sono bravi. E Lukaku...": Inter in finale? L'insulto più pesante (Di martedì 18 aprile 2023) Che sberla quella di Noel Gallagher. L'Inter finisce nel mirino di uno dei tifosi più illustri del Manchester City. La Champions è ormai entrata nel vivo. I quarti di finale sono il pass decisivo per le semifinali che porteranno poi alla finalissima di Istanbul. E lo sa bene Gallagher che con il suo Man City pregusta già l'ingresso in quella finalissima che potrebbe coronare il sogno di Guardiola, alzare al cielo la coppa dalle grandi orecchie proprio con i rivali storici del Manchester United. Ma in vista di un possibile approdo in finale, Gallagher sputa veleno sull'Inter e lo fa a modo suo, collocando i nerazzurri in cima alle sue preferenze per la finalissima: "Chi vorrei in finale? L'Inter, non sono molto bravi. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Che sberla quella di Noel Gallagher. L'finisce nel mirino di uno dei tifosi più illustri del Manchester City. La Champions è ormai entrata nel vivo. I quarti diil pass decisivo per le semifinali che porteranno poi alla finalissima di Istanbul. E lo sa bene Gallagher che con il suo Man City pregusta già l'ingresso in quella finalissima che potrebbe coronare il sogno di Guardiola, alzare al cielo la coppa dalle grandi orecchie proprio con i rivali storici del Manchester United. Ma in vista di un possibile approdo in, Gallagher sputa veleno sull'e lo fa a modo suo, collocando i nerazzurri in cima alle sue preferenze per la finalissima: "Chi vorrei in? L', nonmolto. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Caro professor Massimo Galli, sono stato indeciso fino all’ultimo se scriverle questa cartolina perché mi ero ripro… - trash_italiano : 'Tante cose sono cambiate: come sapete, un uomo che era accanto a me, non c'è più. PARLO DI NICOLA SAVINO' ILARY ?? - mecna : Quando ci sono troppe cose da fare, la scelta migliore è non fare nulla. - _Introducing_me : RT @RBetter_: C’è gente che farebbe tweet su tweet con la bava alla bocca nel caso in cui uscissero mai indiscrezioni su presunte irregolar… - grancetto : RT @DmitryEvic: Alla decisione di Varsavia di vietare l'ingresso dei prodotti agricoli Ucraini nel Paese è seguito l'annuncio del governo… -