Non solo orsi: a Capri è allarme “capre vaganti”. Non mordono ma disturbano: verranno trasferite (Di martedì 18 aprile 2023) A Capri, anzi, ad AnaCapri, comune a sé dell’Isola azzurra, le capre sono diventate un problema e verranno trasferite. Giochi di parole a parte, una notizia che sta facendo il giro del mondo nei giorni in cui si parla di “deportare”, e forse di abbattere, gli orsi che minacciano gli umani in Trentino. Il sindaco di AnaCapri, Alessandro Scoppa, ha firmato nei giorni scorsi un’ordinanza sindacale con la quale stabilisce il divieto di pascolo vagante dei Caprini su tutto il territorio comunale disponendo, contestualmente, che tutti i Caprini senza identificativo, “rinvenuti a vagare liberi e senza custodia in località Cetrella e Monte Solaro nonchè su tutto il territorio comunale, saranno sottoposti a sequestro sanitario ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 aprile 2023) A, anzi, ad Ana, comune a sé dell’Isola azzurra, lesono diventate un problema e. Giochi di parole a parte, una notizia che sta facendo il giro del mondo nei giorni in cui si parla di “deportare”, e forse di abbattere, gliche minacciano gli umani in Trentino. Il sindaco di Ana, Alessandro Scoppa, ha firmato nei giorni scun’ordinanza sindacale con la quale stabilisce il divieto di pascolo vagante deini su tutto il territorio comunale disponendo, contestualmente, che tutti ini senza identificativo, “rinvenuti a vagare liberi e senza custodia in località Cetrella e Monte Solaro nonchè su tutto il territorio comunale, saranno sottoposti a sequestro sanitario ...

