"Non si risolve coi migranti". Così la Meloni zittisce gli ultrà dell'accoglienza (Di martedì 18 aprile 2023) Il presidente del Consiglio indica il lavoro femminile e la natalità come le priorità: "Coinvolgere molte più donne nel mercato del lavoro prima del tema immigrazione" Leggi su ilgiornale (Di martedì 18 aprile 2023) Il presidente del Consiglio indica il lavoro femminile e la natalità come le priorità: "Coinvolgere molte più donne nel mercato del lavoro prima del tema immigrazione"

Meloni: non servono piu' migranti ma piu' figli e lavoro femminile ... rispondendo ad una domanda sull'osservazione fatta nel Def per cui i migranti aiutano il Pil questo problema si risolve in vari modi e il modo in cui lavora il governo non e' risolverlo con i migranti ma risolverlo con quella grande riserva inutilizzata del lavoro femminile".