Non si ferma all’alt e scappa, in auto 39 chili di hashish (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNon si è fermato, nonostante gli fosse stato intimato l’alt, e anzi ha anche accelerato. In seguito ai controlli gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno scoperto che a bordo dell’auto c’erano 398 pezzi di hashish per un peso complessivo di 39 chilogrammi. E’ in via Labriola, che gli agenti hanno notato l’auto procedere a forte velocità. Dopo che non si è fermato all’alt ne è nato un lungo inseguimento durante il quale l’uomo ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunto in via dei Ciliegi, a causa di uno pneumatico forato ed alcuni danni al motore, è stato costretto a fermarsi. Nel bagagliaio la scoperta della droga. Un 22enne di Marano di Napoli con precedenti di polizia, è stato ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNon si èto, nonostante gli fosse stato intimato l’alt, e anzi ha anche accelerato. In seguito ai controlli gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno scoperto che a bordo dell’c’erano 398 pezzi diper un peso complessivo di 39 chilogrammi. E’ in via Labriola, che gli agenti hanno notato l’procedere a forte velocità. Dopo che non si ètone è nato un lungo inseguimento durante il quale l’uomo ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunto in via dei Ciliegi, a causa di uno pneumatico forato ed alcuni danni al motore, è stato costretto arsi. Nel bagagliaio la scoperta della droga. Un 22enne di Marano di Napoli con precedenti di polizia, è stato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AurelianoStingi : Il regalo più bello di Pasqua lo fa #moderna che annuncia entro il 2030 i primi #vaccini anti cancro e altre terrib… - Agenzia_Ansa : La Pasqua ortodossa non ferma la guerra e la morte in Ucraina. I filorussi: razzi ucraini su Donetsk vicino alla ca… - GiusCandela : #StraMorgan, il programma voluto e annunciato dal governo Meloni nella persona del sottosegretario Sgarbi (e non da… - thewatcherpost : La transizione nell'#automotive non si ferma. Le aziende stanano già riconvertendo la produzione. Un convegno ha an… - Io_Non_Esisto_ : Aprile 2023, io sono ancora ferma a quando Elettra Lamborghini twerkò sul palco di Sanremo (Febbraio 2020) -