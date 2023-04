Non si è aperto uno Stargate nel cielo dell’Alaska. La spirale luminosa fotografata sopra l’aurora è “opera dell’uomo” (Di martedì 18 aprile 2023) Un fotografo cacciatore di aurore ha visto crescere una spirale luminosa nel cielo settentrionale. La fotografia testimonia una poco nota ma normale attività di SpaceX.... Leggi su dday (Di martedì 18 aprile 2023) Un fotografo cacciatore di aurore ha visto crescere unanelsettentrionale. La fotografia testimonia una poco nota ma normale attività di SpaceX....

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Negli ultimi nove mesi, il difensore civico ucraino ha ricevuto 'decine di video' di soldati russi che torturano e… - FedericaPaper : Ho aperto un profilo OnlyFans. Voglio dare a chi mi segue dei contenuti esclusivi, a partire da un progetto che non… - Pontifex_it : Gesù, il Vivente, è con noi per sempre. Gioiscano la Chiesa e il mondo, perché oggi le nostre speranze non si infra… - RadioRossonera : 'Il risultato è aperto per entrambe, vero che il Milan ha vinto la gara d’andata ma per il Napoli fare gol non è im… - annalenabenini : RT @valfurla: Motivi di felicità: c'è il sole, ho aperto una busta e stranamente non era una multa, è uscito questo libro ? @annalenabenin… -