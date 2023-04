Non ha i soldi per pagare il veterinario | il cane muore | la disperazione di una 16enne Rabbia sui social

(Di martedì 18 aprile 2023) Ildi una ragazza sta per morire. Ha una torsione gastrica. La famiglia corre dal: la richiesta per l'intervento è di 1.500 euro. Somma che la famiglia non ha. Propone di dilazionare ...

Io voglio niente, voglio solo dire due parole a tutte le cliniche: non ci sono soldi o cose materiali più importanti e più belle dell'amore per un animale'. 'Rifiutarsi di prestare le prime cure ...

Non ha i soldi per pagare il veterinario, il cane muore Agenzia ANSA

Un cane di nome Kira è morto per una torsione gastrica a Palermo dopo che due cliniche hanno rifiutato di dilazionare il pagamento su proposta della famiglia che non aveva in quel momento i soldi per ...Il cane di una ragazza sta per morire. Ha una torsione gastrica. La famiglia corre dal veterinario: la richiesta per l’intervento è di 1.500 euro. Somma che la famiglia non ha. Propone di dilazionare ...