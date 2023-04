“Non è più con noi”. Ilary Blasi lo annuncia all’Isola dei Famosi: la reazione del pubblico (Di martedì 18 aprile 2023) L’anno scorso non è stato un periodo semplice per Ilary Blasi. Mentre era nel pieno della conduzione de L’isola dei Famosi 2023, doveva nascondere lo stress provocato dalla separazione da Francesco Totti. La fine di un amore iconico e doveva restare segreta. Ora è tornata a ridere però una soddisfazione se l’è tolta. Un giorno prima di debuttare per la terza volta nei panni di conduttrice de L’isola dei Famosi 2023, Ilary Blasi è stata ospite di Verissimo, il talk show della grandissima amica Silvia Toffanin. Questa ha svelato non fosse ancora il momento di parlare di Francesco Totti. Ma la 41enne, ieri, in diretta non ha resistito. L’isola dei Famosi 2023, l’annuncio di Ilary Blasi Chiunque, appena si è aperto il ... Leggi su tuttivip (Di martedì 18 aprile 2023) L’anno scorso non è stato un periodo semplice per. Mentre era nel pieno della conduzione de L’isola dei2023, doveva nascondere lo stress provocato dalla separazione da Francesco Totti. La fine di un amore iconico e doveva restare segreta. Ora è tornata a ridere però una soddisfazione se l’è tolta. Un giorno prima di debuttare per la terza volta nei panni di conduttrice de L’isola dei2023,è stata ospite di Verissimo, il talk show della grandissima amica Silvia Toffanin. Questa ha svelato non fosse ancora il momento di parlare di Francesco Totti. Ma la 41enne, ieri, in diretta non ha resistito. L’isola dei2023, l’annuncio diChiunque, appena si è aperto il ...

