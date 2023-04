“Non è negoziabile”. Carlo contro Harry per difendere Camilla (Di martedì 18 aprile 2023) È ufficiale: dopo l’incoronazione Camilla non sarà più Regina consorte, ma solo Regina per desiderio di re Carlo III, una decisione che nasconde un significato affettivo e, forse, anche un messaggio per il principe Harry Leggi su ilgiornale (Di martedì 18 aprile 2023) È ufficiale: dopo l’incoronazionenon sarà più Regina consorte, ma solo Regina per desiderio di reIII, una decisione che nasconde un significato affettivo e, forse, anche un messaggio per il principe

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... noceanto : @giallideilimoni Personalmente se volessi tornare nel PD non sentirei l'esigenza di essere accompagnato da… - Betty36174919 : RT @Ernesto53679046: @AutogriLLocryp Forza coraggiosi soldati ucraini, prendete a calci in culo la Wagner e i generali imperialisti di Mosc… - elerub11 : RT @Fata_Turch: I ritardi sono sia relativi all'ultimo trimestre 2022 che al primo 2023. E ciò che è srato già oggetto di una tranche non… - ellereali : RT @Fata_Turch: I ritardi sono sia relativi all'ultimo trimestre 2022 che al primo 2023. E ciò che è srato già oggetto di una tranche non… - Ernesto53679046 : @AutogriLLocryp Forza coraggiosi soldati ucraini, prendete a calci in culo la Wagner e i generali imperialisti di M… -