Non è l'arena, "perché Giletti sta zitto". Dago-bomba: "Leggete quelle righe" (Di martedì 18 aprile 2023) perché Massimo Giletti, ufficialmente, non ha ancora rilasciato alcuna intervista dopo il suo siluramento a La7. La scorsa settimana, poche ore prima della messa in onda di Non è l'arena, Urbano Cairo ha deciso di sospendere la trasmissione con effetto immediato. Il conduttore, poche ore dopo, ha commentato con poche, chiarissime parole: "Prendo atto della decisione di La7. In questo momento, l'unico mio pensiero va alle 35 persone che lavorano con me da anni e che da un giorno all'altro - senza alcun preavviso - vengono lasciate per strada". Da lì, miriadi di ricostruzioni e indiscrezioni sul motivo che ha portato alla clamorosa, improvvisa decisione dell'editore. Costi di produzione troppo alti? Raccolta pubblicitari diventata insoddisfacente? O ancora, "vendetta" di Cairo indispettito dalle presunte trattative del ...

