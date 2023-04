“Non è l’Arena”: lo speciale di LA7 ed Enrico Mentana (Di martedì 18 aprile 2023) Il giornalista proverà a fare chiarezza Enrico Mentana, giornalista e direttore del TG di La7 vuole fare chiarezza. Al centro della questione la trasmissione “Non è l’Arena” di Massimo Giletti sospesa dalla rete di Cairo. Domenica 23 aprile, così, andrà in onda uno speciale ad hoc. Ad annunciarlo lo stesso Mentana. “Sul caso Giletti continuo a pensare che queste crisi si superano solo con la chiarezza. So che Giletti non informò l’editore Cairo né della foto fantasma fattagli intravedere da Baiardo, né della conseguente convocazione dai pm fiorentini. È nelle prerogative di un editore sospendere un programma, ma forse Urbano Cairo non poteva immaginare che sarebbero poi emersi tutti questi elementi, che rischiano di dare allo stop di Non è l’Arena un segno diverso. Massimo Giletti è ... Leggi su 361magazine (Di martedì 18 aprile 2023) Il giornalista proverà a fare chiarezza, giornalista e direttore del TG di La7 vuole fare chiarezza. Al centro della questione la trasmissione “Non è” di Massimo Giletti sospesa dalla rete di Cairo. Domenica 23 aprile, così, andrà in onda unoad hoc. Ad annunciarlo lo stesso. “Sul caso Giletti continuo a pensare che queste crisi si superano solo con la chiarezza. So che Giletti non informò l’editore Cairo né della foto fantasma fattagli intravedere da Baiardo, né della conseguente convocazione dai pm fiorentini. È nelle prerogative di un editore sospendere un programma, ma forse Urbano Cairo non poteva immaginare che sarebbero poi emersi tutti questi elementi, che rischiano di dare allo stop di Non èun segno diverso. Massimo Giletti è ...

