“Non è l’arena”, ecco cosa c’è dietro la chiusura del programma (Di martedì 18 aprile 2023) News tv. “Non è l’arena”, ecco cosa ci sarebbe dietro la chiusura del programma. Non è l’arena è stato un programma televisivo italiano andato in su LA7, in prima serata, dal 12 novembre 2017 al 2 aprile 2023 e condotto da Massimo Giletti. Il programma era caratterizzato da dibattiti con ospiti in studio e approfondimenti legati a temi d’immediata attualità, con un particolare attenzione alla situazione sociale e alla politica quotidiana nel nostro Paese. In molti si sono chiesti come mai il programma sia stato chiuso all’improvviso. Scopriamo insieme il perchè di questa scelta.



Non è l'Arena, il silenzio (sospetto) di Massimo Giletti Quello dell'improvvisa chiusura di Non è l'Arena da parte dei vertici di La7 è senza dubbio l'argomento più discusso di questi ultimi giorni. Tra le numerose ipotesi sui motivi di questa decisione, le voci (poi rivelatesi false) di un ...