"Non è che la devo...". Prego? La Scuccia di sasso, chi imbarazza l'ex suora (Di martedì 18 aprile 2023) Cristina Scuccia è una delle principali “attrazioni” della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, che è partita ieri sera - lunedì 17 aprile - sotto l'ottima conduzione di una vivace Ilary Blasi. L'ex suora è particolarmente attenzionata perché è accompagnata da grande curiosità: tutti vogliono vedere chi è davvero e soprattutto come si interfaccerà con un'esperienza particolare come quella da naufraga in Honduras. Ovviamente non sono mancate battutine sul suo passato, anche se a volte involontarie, come quella di Pamela Camassa: “Siamo sulla stessa spiaggia, sono venuta qua per fare un'esperienza come tutte, per lottare fino alla fine. Però non è che devo pregarla, non per fare una battuta”. Dal canto suo, la Scuccia si è presentata parlando di voglia di rinascita: “Sentivo che l'abito non mi permetteva più ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Cristinaè una delle principali “attrazioni” della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, che è partita ieri sera - lunedì 17 aprile - sotto l'ottima conduzione di una vivace Ilary Blasi. L'exè particolarmente attenzionata perché è accompagnata da grande curiosità: tutti vogliono vedere chi è davvero e soprattutto come si interfaccerà con un'esperienza particolare come quella da naufraga in Honduras. Ovviamente non sono mancate battutine sul suo passato, anche se a volte involontarie, come quella di Pamela Camassa: “Siamo sulla stessa spiaggia, sono venuta qua per fare un'esperienza come tutte, per lottare fino alla fine. Però non è chepregarla, non per fare una battuta”. Dal canto suo, lasi è presentata parlando di voglia di rinascita: “Sentivo che l'abito non mi permetteva più ...

