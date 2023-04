“Non dovete dormire”: cori dei tifosi del Napoli sotto l’hotel del Milan (VIDEO) (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUrla e cori, “non dovete dormire”, sotto l’albergo che ospita i giocatori del Milan: così un gruppo di tifosi del Napoli ha provato la scorsa notte a disturbare il riposo della comitiva rossonera, giunta ieri pomeriggio in città per il ritorno dei quarti di Champions League che si gioca stasera al ‘Maradona’. I sostenitori azzurri si sono assiepati sul lungomare, di fronte all’ingresso dell’hotel Vesuvio dove alloggia il Milan, e a lungo hanno rumoreggiato tra slogan e cori. Anche varie batterie di fuochi d’artificio sono state fatte esplodere sul lungomare, nel tentativo di disturbare il sonno dei rossoneri. Tentativo a quanto pare fallito, perché la comitiva del Milan ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUrla e, “non”,l’albergo che ospita i giocatori del: così un gruppo didelha provato la scorsa notte a disturbare il riposo della comitiva rossonera, giunta ieri pomeriggio in città per il ritorno dei quarti di Champions League che si gioca stasera al ‘Maradona’. I sostenitori azzurri si sono assiepati sul lungomare, di fronte all’ingresso delVesuvio dove alloggia il, e a lungo hanno rumoreggiato tra slogan e. Anche varie batterie di fuochi d’artificio sono state fatte esplodere sul lungomare, nel tentativo di disturbare il sonno dei rossoneri. Tentativo a quanto pare fallito, perché la comitiva del...

Napoli-Milan, tifosi cantano sotto l'hotel dei rossoneri: non dovete dormire Corriere della Sera Cori da tifosi Napoli sotto hotel del Milan,'non dovete dormire' Urla e cori, "non dovete dormire", sotto l'albergo che ospita i giocatori del Milan: così un gruppo di tifosi del Napoli ha provato la scorsa notte a disturbare il riposo della comitiva rossonera, giu ...