"Non condividiamo le posizioni della Cina". Tajani, parole pesanti su Taiwan (Di martedì 18 aprile 2023) "Per quanto riguarda la situazione nel Mare" della Cina meridionale, "siamo per la stabilità e la pace". "Non credo sia opportuno né utile per la pace cambiare la situazione attuale. Credo che accendere nuovi focolai di conflitti politici non sia la cosa che chiedono i nostri cittadini. Quindi pur rispettando la Cina, riteniamo che alcune scelte non possono essere condivise". E' quanto ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al termine della riunione dei capi della diplomazia del G7 in Giappone. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) "Per quanto riguarda la situazione nel Mare"meridionale, "siamo per la stabilità e la pace". "Non credo sia opportuno né utile per la pace cambiare la situazione attuale. Credo che accendere nuovi focolai di conflitti politici non sia la cosa che chiedono i nostri cittadini. Quindi pur rispettando la, riteniamo che alcune scelte non possono essere condivise". E' quanto ha detto il ministro degli Esteri Antonioal termineriunione dei capidiplomazia del G7 in Giappone.

