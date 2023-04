“Non comprate costumi blu ai bambini, sono pericolosissimi. Ecco perché”: il monito dell’istruttrice di nuoto – VIDEO (Di martedì 18 aprile 2023) “Per favore comprate solo costumi da bagno molto colorati o con colori sgargianti e i vostri figli saranno sempre al sicuro”. È questo l’appello lanciato dall’istruttrice di nuoto Nikki Scarnati nel suo ultimo VIDEO pubblicato su TikTok. La nuotatrice è diventata celebre proprio grazie a questi suoi brevi filmati in cui dispensa consigli utili ma soprattutto mette in guardia i genitori dai pericoli che si possono celare nell’acqua, proprio come in questo caso. Sì, perché la scelta del colore del costume da bagno non è una questione meramente estetica, soprattutto quando si tratta dei bimbi: “Ecco vedete – spiega Nikki indicando la figlia -. Ho fatto indossare alla mia bambina questo costume che è azzurro chiaro e io riesco a vederle solo la testa. Questo è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) “Per favoresoloda bagno molto colorati o con colori sgargianti e i vostri figli saranno sempre al sicuro”. È questo l’appello lanciato dall’istruttrice diNikki Scarnati nel suo ultimopubblicato su TikTok. La nuotatrice è diventata celebre proprio grazie a questi suoi brevi filmati in cui dispensa consigli utili ma soprattutto mette in guardia i genitori dai pericoli che si poscelare nell’acqua, proprio come in questo caso. Sì,la scelta del colore del costume da bagno non è una questione meramente estetica, soprattutto quando si tratta dei bimbi: “vedete – spiega Nikki indicando la figlia -. Ho fatto indossare alla mia bambina questo costume che è azzurro chiaro e io riesco a vederle solo la testa. Questo è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chat_ironica : Ma sul serio voi quando comprate il pesto industriale vi chiedete da dove viene? Io no. E con tutto il rispetto dei… - taninoferri : @Carboniopensan1 Non credo ce ne sia bisogno sono, in acciaio inox doppio fondo. Almeno! Le abbiamo comprate che duravano tutta una vita! - lisaacnt : porcodio giuro faccio esplodere le macchine che mi stanno attaccate al buco di culo quando guido NON COMPRATE I MAC… - VitGen55 : @tuttosport Se non avreste la juve alle spalle, vendereste, si e no un paio di copie, comprate dagli imbianchini per foderare i battiscopa. - MegInCina : RT @OfficialGattara: All'erede non stanno più manco le mutande comprate a natale ma vi prego, ditemi ancora che per fare figli non servono… -