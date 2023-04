"Non ci faremo intimidire". Stoltenberg risponde alle minacce della Russia (Di martedì 18 aprile 2023) Scontro Nato-Russia. Un altro capitolo l'ha scritto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, facendo le sue valutazioni sul le minaccia della Russia al resto del mondo. «La Russia è la minaccia più diretta alla nostra sicurezza ma anche il più ampio panorama della sicurezza globale è preoccupante». Lo ha affermato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, parlando alla conferenza annuale dell'alleanza atlantica sul controllo degli armamenti, il disarmo e non proliferazione delle armi di distruzione di massa a Washington. «La Cina sta rapidamente ampliando il suo arsenale nucleare senza alcuna trasparenza sulle sue capacità. L'Iran e la Corea del Nord stanno palesemente sviluppando i propri ... Leggi su iltempo (Di martedì 18 aprile 2023) Scontro Nato-. Un altro capitolo l'ha scritto il segretario generaleNato, Jens, facendo le sue valutazioni sul le minacciaal resto del mondo. «Laè la minaccia più diretta alla nostra sicurezza ma anche il più ampio panoramasicurezza globale è preoccupante». Lo ha affermato il segretario generaleNato, Jens, parlando alla conferenza annuale dell'anza atlantica sul controllo degli armamenti, il disarmo e non proliferazione delle armi di distruzione di massa a Washington. «La Cina sta rapidamente ampliando il suo arsenale nucleare senza alcuna trasparenza sulle sue capacità. L'Iran e la Corea del Nord stanno palesemente sviluppando i propri ...

