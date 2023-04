"Non c'ho manco...". La Merlino "piegata", la battuta che blocca L'aria che tira | Video (Di martedì 18 aprile 2023) "Si sono prese tutte le nomine, loro, la Lega...". A L'aria che tira Myrta Merlino provoca Maurizio Gasparri, suggerendo un attrito con la premier Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, e il senatore di Forza Italia replica con una battuta fulminante: "Io? Ma no... io sono anche fornito da un'altra società energetica, non c'ho manco il contratto con l'Enel". Conflitto d'interessi spazzato via con poche parole. E la regia di La7 inquadra una Myrta Merlino, in silenzio e quasi piegata nel tentativo di trattenere una risata fragorosa, mentre Gasparri se la ride sotto i baffi. "Non c'ho manco il contratto". Gasparri fa ridere la Merlino, guarda qui il Video Di fianco a lui, il sempre puntuto Fabrizio ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) "Si sono prese tutte le nomine, loro, la Lega...". A L'cheMyrtaprovoca Maurizio Gasparri, suggerendo un attrito con la premier Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, e il senatore di Forza Italia replica con unafulminante: "Io? Ma no... io sono anche fornito da un'altra società energetica, non c'hoil contratto con l'Enel". Conflitto d'interessi spazzato via con poche parole. E la regia di La7 inquadra una Myrta, in silenzio e quasinel tentativo di trattenere una risata fragorosa, mentre Gasparri se la ride sotto i baffi. "Non c'hoil contratto". Gasparri fa ridere la, guarda qui ilDi fianco a lui, il sempre puntuto Fabrizio ...

