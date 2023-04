“Non chiediamo di studiare meno, vogliamo studiare meglio”, gli studenti del Liceo Berchet scrivono ad Orizzonte Scuola (Di martedì 18 aprile 2023) “ 'La Scuola dev’essere amicizia, o non è Scuola affatto'. Con quest’affermazione, Mario Untersteiner, docente del Liceo Berchet fino alla Liberazione, e poi preside in quanto unico professore dell’istituto a non aver aderito al Partito Nazionale Fascista, poneva le basi per la Scuola che noi oggi pretendiamo: non uno sterile trasferimento di nozioni, bensì un luogo e un tempo di cura dei rapporti umani in chiave formativa in cui la crescita degli individui si sviluppi a partire dal dialogo, dal rispetto e dalla collaborazione". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 18 aprile 2023) “ 'Ladev’essere amicizia, o non èaffatto'. Con quest’affermazione, Mario Untersteiner, docente delfino alla Liberazione, e poi preside in quanto unico professore dell’istituto a non aver aderito al Partito Nazionale Fascista, poneva le basi per lache noi oggi pretendiamo: non uno sterile trasferimento di nozioni, bensì un luogo e un tempo di cura dei rapporti umani in chiave formativa in cui la crescita degli individui si sviluppi a partire dal dialogo, dal rispetto e dalla collaborazione". L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : “Non chiediamo di studiare meno, vogliamo studiare meglio”, gli studenti del Liceo Berchet scrivono ad Orizzonte Sc… - Mintauros1 : RT @LAVonlus: ??Abbiamo di nuovo vinto al TAR! Fino a 11 maggio non potranno uccidere #JJ4. Ora lasciatecela portare in un luogo sicuro! Ch… - Zannablu730Anna : RT @LAVonlus: ??Abbiamo di nuovo vinto al TAR! Fino a 11 maggio non potranno uccidere #JJ4. Ora lasciatecela portare in un luogo sicuro! Ch… - 46Septdue : #Palombelli te lo chiediamo per favore, parla meno, lascia parlare gli ospiti. Credici,non ti sopportiamo più! #staseraitalia - deva_d_e_v_a : RT @lastregamora: ADESSO BASTA: LE MAMME NON SI TOCCANO! Se siete d'accordo, pubblicate una foto della vostra mamma e chiediamo la liberazi… -