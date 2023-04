Non abbiamo capito Roy Hodgson? (Di martedì 18 aprile 2023) «Allenare è un piacere masochistico. La sofferenza non finisce mai. Tanti allenatori giovani vengono da me e mi chiedono: “A un certo punto diventerà più facile? Ci si riesce a rilassare durante le partite?”. La tragedia è che devo rispondergli: “No, non farà che peggiorare”. Durante le partite soffro tantissimo. In un certo senso è divertente, anche se il cuore continua a battere troppo forte» Roy Hodgson Quando il Crystal Palace ha deciso di mostrare la porta a Patrick Vieira, richiamando in panchina un allenatore nato il 9 agosto del 1947, che agli occhi della critica italiana sembra un pezzo da museo almeno da una decina di anni, in molti hanno pensato che fosse il preludio al tracollo. E invece Roy Hodgson, con la sua faccia più inglese del Big Ben, uno che solamente due anni prima aveva lasciato il pubblico di Selhurst Park con una ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 18 aprile 2023) «Allenare è un piacere masochistico. La sofferenza non finisce mai. Tanti allenatori giovani vengono da me e mi chiedono: “A un certo punto diventerà più facile? Ci si riesce a rilassare durante le partite?”. La tragedia è che devo rispondergli: “No, non farà che peggiorare”. Durante le partite soffro tantissimo. In un certo senso è divertente, anche se il cuore continua a battere troppo forte» RoyQuando il Crystal Palace ha deciso di mostrare la porta a Patrick Vieira, richiamando in panchina un allenatore nato il 9 agosto del 1947, che agli occhi della critica italiana sembra un pezzo da museo almeno da una decina di anni, in molti hanno pensato che fosse il preludio al tracollo. E invece Roy, con la sua faccia più inglese del Big Ben, uno che solamente due anni prima aveva lasciato il pubblico di Selhurst Park con una ...

