Nomadi | “Cartoline da qui” | il nuovo singolo scritto da Ligabue

ROMA – Il 19 aprile uscirà, su etichetta BMG, in tutte le piattaforme digitali, "Cartoline DA QUI", il nuovo singolo dei Nomadi, scritto da Ligabue. La canzone, che da anche il titolo all'album in uscita il 5 maggio, è un brano che parla della terra dalla quale nasce la passione e l'amore raccontate in tutte le canzoni dei Nomadi. BEPPE CARLETTI, fondatore dei Nomadi, racconta: "Cartoline da qui" è un profondo racconto di intense immagini, nato del genio di Luciano dopo la visita alla Mostra di Augusto Daolio "Uno sguardo libero". Un grande regalo ai Nomadi per i loro 60 anni. "Cartoline DA QUI" è anche il nuovo album di inediti dei Nomadi pubblicato in formato Vinile ...

