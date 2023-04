Noel Gallagher: «L’Inter è scarsa, che bella finale sarebbe Napoli-City» (Di martedì 18 aprile 2023) “Se dovessi scegliere chi affrontare in finale di Champions direi L’Inter. L’Inter è scarsa”. Ma Noel Gallagher si augura nel nome della bellezza una finale Napoli-Manchester City. Il cantante degli Oasis è un grandissimo tifoso del City e ospite di Sky Sport ha risposto – come suo solito – senza farsi troppo problemi. “Lukaku non sta giocando bene. E il Milan… in questo momento il Napoli è meglio del Milan, secondo me. Credo che City-Napoli potrebbe essere la finale più bella, anche per i tifosi che sono fantastici, l’atmosfera sarebbe incredibile. Tutte le squadre italiane regalano una bella ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 aprile 2023) “Se dovessi scegliere chi affrontare indi Champions direi”. Masi augura nel nome della bellezza una-Manchester. Il cantante degli Oasis è un grandissimo tifoso dele ospite di Sky Sport ha risposto – come suo solito – senza farsi troppo problemi. “Lukaku non sta giocando bene. E il Milan… in questo momento ilè meglio del Milan, secondo me. Credo chepotrebbe essere lapiù, anche per i tifosi che sono fantastici, l’atmosferaincredibile. Tutte le squadre italiane regalano una...

