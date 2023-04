No sostituzione etnica Sulle parole di Lollobrigida la sinistra alza la bufera strumentale

Leggi su iltempo

(Di martedì 18 aprile 2023) Mentre slitta a mercoledì l'esame in Aula al Senato del decreto Cutro che prepara la stretta sulla "protezione speciale", non si fermano le polemiche sul tema dei migranti. Ad alimentare lo scontro tra maggioranza e opposizione sono ledel ministro FdI Francescosul «no alla». Dichiarazioni che arrivano poco dopo quelle del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che sulla mancanza di manodopera nelle aziende spiega: «Il problema non si risolve con i migranti mando i livelli di occupazione femminile e incentivando le nascite. Questo è quello su cui il governo lavora». Meloni parla al suo arrivo a Rho Fiera Milano per il taglio del nastro dell'edizione numero 61 del Salone del Mobile. «In questo salone c'è un elemento fondamentale che è nella nostra ...