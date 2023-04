No! Questo senatore australiano in Ucraina non indossa un simbolo ritenuto nazista (Di martedì 18 aprile 2023) «Cosa ci fa un senatore australiano in Ucraina con indosso un’uniforme militare e un’armatura?». Questo è quello che si chiedono numerosi utenti su Facebook mentre condividono un collage di immagini. Si vedono un uomo calvo, identificato come il senatore australiano David Van, il suo indirizzo, ma soprattutto soldati e mezzi militari ucraini che posano assieme a lui. L’uomo indossa un giubbotto antiproiettile, ma viene definito una «armatura». Mentre il simbolo su di esso sarebbe quello «della divisione nazista SS Galizia». L’uomo poi, viene definito un «ebreo» di origini ucraine. Quanto c’è di vero in questa storia? Vediamo. Per chi ha fretta: Circola uno strano collage di immagini del senatore ... Leggi su open.online (Di martedì 18 aprile 2023) «Cosa ci fa unincon indosso un’uniforme militare e un’armatura?».è quello che si chiedono numerosi utenti su Facebook mentre condividono un collage di immagini. Si vedono un uomo calvo, identificato come ilDavid Van, il suo indirizzo, ma soprattutto soldati e mezzi militari ucraini che posano assieme a lui. L’uomoun giubbotto antiproiettile, ma viene definito una «armatura». Mentre ilsu di esso sarebbe quello «della divisioneSS Galizia». L’uomo poi, viene definito un «ebreo» di origini ucraine. Quanto c’è di vero in questa storia? Vediamo. Per chi ha fretta: Circola uno strano collage di immagini del...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... madforfree : “La @CorteCost ha ritenuto che il ‘bilanciamento dei diritti’ operato dal governo non fosse irragionevole”, dice la… - marattin : In Italia tanti articoli possono perdere di significato o attualità dopo poche settimane. A volte invece no. Ad ese… - chetempochefa : “Considerate se questo è un uomo che lavora nel fango che non conosce pace che lotta per mezzo pane che muore per u… - gemma_palagi : RT @latestaperaria: ODDIOOOOOOOO NO QUESTO È TROPPO SONO IN UNA VALLE DI LACRIME ???? #incorvassi - squaletto126 : @LorenzoArcuri7 @L_i_s_u_t_e no questo non ne ho idea dovrei cercare i costi di produzione l'innovazione richiesta… -