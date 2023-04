No! Questo aereo non sta rilasciando “scie chimiche”, ma acqua per spegnere gli incendi (Di martedì 18 aprile 2023) Recentemente è stato ricaricato da Tik Tok a Instagram la clip di un aereo, che secondo i teorici del complotto delle scie chimiche rilascerebbe massicce quantità di sostanze misteriose nel cielo. Vediamo di cosa si tratta realmente. Per chi ha fretta: Il contesto originale del filmato è quello dell’esercitazione di un Boeing 747 Supertanker. Il modello in oggetto è noto per essere utilizzato nel rilascio di acqua dal cielo durante gli incendi in larga scala. Anche utilizzando il termine «scie di condensazione» il contesto è sempre quello della teoria delle scie chimiche, come si evince risalendo alle origini della narrazione. Analisi La didascalia che accompagna Questo genere di condivisioni è piuttosto ... Leggi su open.online (Di martedì 18 aprile 2023) Recentemente è stato ricaricato da Tik Tok a Instagram la clip di un, che secondo i teorici del complotto dellerilascerebbe massicce quantità di sostanze misteriose nel cielo. Vediamo di cosa si tratta realmente. Per chi ha fretta: Il contesto originale del filmato è quello dell’esercitazione di un Boeing 747 Supertanker. Il modello in oggetto è noto per essere utilizzato nel rilascio didal cielo durante gliin larga scala. Anche utilizzando il termine «di condensazione» il contesto è sempre quello della teoria delle, come si evince risalendo alle origini della narrazione. Analisi La didascalia che accompagnagenere di condivisioni è piuttosto ...

