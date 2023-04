No, i migranti non salveranno le pensioni: il presidente dell’Inps non sa come funziona l’Inps (Di martedì 18 aprile 2023) Roma, 18 apr – Dove ci eravamo lasciati? Ah sì, in Italia nel 2017, con un presidente dell’Inps che pontificava sicuro: “Se chiudessimo le frontiere ai migranti non saremmo in grado di pagare le pensioni”. Dove ci siamo ritrovati? In Italia nel 2023, con un altro presidente dell’Inps che ripropone la medesima litania: “Senza i migranti tra 20 anni i conti Inps saranno critici” e “cambiare la legge Fornero peggiorerebbe ancora il quadro delle pensioni”. Da Tito Boeri a Pasquale Tridico, il refrain è insomma sempre lo stesso: senza immigrati, niente pensioni. Dunque l’Italia deve aprire ancor più le porte, importare manodopera, far lavorare gli stranieri. Un ritornello che ha stufato e che trasuda ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 18 aprile 2023) Roma, 18 apr – Dove ci eravamo lasciati? Ah sì, in Italia nel 2017, con unche pontificava sicuro: “Se chiudessimo le frontiere ainon saremmo in grado di pagare le”. Dove ci siamo ritrovati? In Italia nel 2023, con un altroche ripropone la medesima litania: “Senza itra 20 anni i conti Inps saranno critici” e “cambiare la legge Fornero peggiorerebbe ancora il quadro delle”. Da Tito Boeri a Pasquale Tridico, il refrain è insomma sempre lo stesso: senza immigrati, niente. Dunque l’Italia deve aprire ancor più le porte, importare manodopera, far lavorare gli stranieri. Un ritornello che ha stufato e che trasuda ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Ora i danneggiati dal vaccino fanno causa a Speranza e Aifa ??? Sui migranti il Pd sgambetta i su… - dottorbarbieri : 'I MIGRANTI SALVANO LE PENSIONI. NON TOCCARE LA RIFORMA FORNERO' Il Presidente dell'INPS decide di suicidarsi poli… - fratotolo2 : Nemmeno il 6% dei permessi di soggiorno concessi con l’escamotage della #protezionespeciale è stato convertito in p… - SuperFiammetta : #Meloni vede nei #migranti degli schiavi e nelle #donne delle serve.Un grande spirito di rivalsa che si manifesta c… - Maurofabio31 : @Alexanderxxvii1 Quindi non servono migranti ma gente che vada a lavorare, questo viene dal m5s e ancora devo capir… -