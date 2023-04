No, Barack Obama non si trasferirà in Kenya per un anno (Di martedì 18 aprile 2023) Il 5 aprile 2023 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama si trasferirà a giugno in Kenya per almeno un anno «come inviato speciale per la diplomazia statunitense (SED)». Al riguardo Obama avrebbe dichiarato: «Mi rende veramente grato mentre rendo omaggio alla terra di mio padre e dei miei antenati». Nel post viene anche aggiunto che da parte delle autorità statunitensi si starebbe valutando «la possibilità di inviare i Presidenti in pensione nei paesi di origine». Il riferimento è alla teoria infondata denominata “birtherism”, secondo cui il presidente Obama in realtà non sarebbe nato negli Stati Uniti ma in Kenya e per questo motivo non sarebbe potuto essere eletto ... Leggi su facta.news (Di martedì 18 aprile 2023) Il 5 aprile 2023 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che l’ex presidente degli Stati Unitisia giugno inper almeno un«come inviato speciale per la diplomazia statunitense (SED)». Al riguardoavrebbe dichiarato: «Mi rende veramente grato mentre rendo omaggio alla terra di mio padre e dei miei antenati». Nel post viene anche aggiunto che da parte delle autorità statunitensi si starebbe valutando «la possibilità di inviare i Presidenti in pensione nei paesi di origine». Il riferimento è alla teoria infondata denominata “birtherism”, secondo cui il presidentein realtà non sarebbe nato negli Stati Uniti ma ine per questo motivo non sarebbe potuto essere eletto ...

