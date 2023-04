(Di martedì 18 aprile 2023) Domenica 16 Aprile laha fatto il suo ritorno nella 2300 Arena per tenere l’eventoin. Ecco cosa è successo durante l’evento: El Desperado & Volador Jr sconfiggono Kevin Knight & Delirious ROH Pure Rules: Alex Coughlin sconfigge Tracy Williams David Finlay sale sul ring assieme a Clark Connors e tiene un promo sul Bullet Club, affermando che se è qualcuno non è fedele al gruppo, se ne andrà. Il Bullet Club è solo per assassini e selvaggi Clark Connors sconfigge The DKC Tom Lawlor & The West Coast Wrecking Crew sconfiggono Zack Sabre Jr, Bad Dude Tito & Shane Haste SANADA & Yoshinobu Kanemaru sconfiggono Homicide & Rocky Romero AEW International Title: Orange Cassidy (c) sconfigge Gabriel Kidd Hiromu Takahashi & Tetsuya Naito sconfiggono KENTA & ...

NJPW Collision in Philadelphia Zona Wrestling

Aussie Open are now double champions in NJPW, but not everyone was left unscathed after the match.Collision in Philadelphia è l'ultimo grande evento della New Japan Pro-Wrestling negli USA svoltosi questa notte: ecco cosa è successo.