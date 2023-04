Nikita sostiene Helena Prestes all’Isola dei Famosi e confida se parteciperebbe al reality dopo la vittoria del GF Vip (Di martedì 18 aprile 2023) Helena Prestes è finita al televoto dell’Isola dei Famosi 2023 insieme a Marco Predolin. E se in Honduras l’atmosfera è già tesa, fuori dal reality show Nikita Pelizon sta facendo il tifo per la sua amica (hanno condiviso la precedente esperienza con Pechino Express). Nikita sostiene Helena Prestes all’Isola dei Famosi dopo aver perso la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 18 aprile 2023)è finita al televoto dell’Isola dei2023 insieme a Marco Predolin. E se in Honduras l’atmosfera è già tesa, fuori dalshowPelizon sta facendo il tifo per la sua amica (hanno condiviso la precedente esperienza con Pechino Express).deiaver perso la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

