Nikita Pelizon svela se parteciperebbe a L'Isola dei Famosi insieme a Helena Prestes (Di martedì 18 aprile 2023) Nikita Pelizon ed Helena Prestes hanno partecipato all'edizione 2022 di Pechino Express dove hanno formato il duo Italia-Brasile e attirato l'antipatia di molti telespettatori. Nonostante tutto si sono classificate quarte e dato che "nel bene o nel male purché se ne parli", Mediaset ha messo gli occhi su loro e la prima l'ha arruolata per il Grande Fratello Vip, mentre la seconda l'ha spedita in Honduras per partecipare all'attuale edizione de L'Isola dei Famosi. La Prestes, purtroppo, nonostante fosse una candidata al ruolo di leader ha perso contro il fidanzato di Alessandro Cecchi Paone che l'ha mandata direttamente in nomination. Non sa però che a supportarla fuori contro l'altro nominato, Marco Predolin, ha uno schieramento bello compatto: quello dei fan di ...

