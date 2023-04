Niantic e CAPCOM annunciano Monster Hunter Now per dispositivi mobili (Di martedì 18 aprile 2023) Monster Hunter Now prende vita nel mondo reale grazie alle tecnologie di localizzazione e realtà aumentata di Niantic, autori di Pokémon GO. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 18 aprile 2023)Now prende vita nel mondo reale grazie alle tecnologie di localizzazione e realtà aumentata di, autori di Pokémon GO. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Vittorino1806 : Oggi 'Niantic' ha annunciato una partnership con 'Capcom' per realizzare un titolo basato sul franchise di Monster… - StaffDigitale : Monster Hunter Now Monster Hunter Now è il nuovo gioco per dispositivi mobili di Niantic Inc sotto licenza di Capco… - mirko_scire : RT @TheGBtv: Annunciato oggi l'arrivo di un capitolo di Monster Hunter su mobile, è già possibile registrarsi per il beta testing di questo… - TheGBtv : Annunciato oggi l'arrivo di un capitolo di Monster Hunter su mobile, è già possibile registrarsi per il beta testin… - robopopweb : Capcom e Niantic annunciano il gioco AR Monster Hunter Now in arrivo a settembre #Capcom #MonsterHunter… -